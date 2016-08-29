Ложкин заявил, что не устал и чувствует воодушевление сделать из Украины "мекку для инвестиций"

Бывший глава Администрации президента, секретарь Национального инвестиционного совета Борис Ложкин заявляет, что не устал и чувствует воодушевление сделать из Украины «мекку для инвестиций».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе заседания Нацсовета реформ сегодня в Киеве.

«Кто-то писал и говорил, что Ложкин устал. Я чувствую воодушевление сделать очень большую инвестиционную работу и сделать так, чтобы Украина стала меккой для иностранных инвестиций», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня назначил Ложкина своим советником и председателем Национального инвестиционного совета как ключевого органа привлечения и сопровождения инвестиций, а также формирования благоприятного инвестиционного климата в Украине.