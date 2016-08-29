Гривня за день снизилась еще на 7 копеек – до 25,55 за доллар

В понедельник, 29 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,51/25,55 грн/долл.

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Таким образом, национальная валюта за день, по сравнению с уровнем открытия торгов, снизилась на 7 копеек.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4970/28,5420 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3920/0,3930 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,4887 грн/долл. К этому часу участники рынка заключили 507 сделок на сумму 340,32 млн долл.