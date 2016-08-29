За год реальная зарплата украинцев выросла почти на 15% - Госстат

Реальная заработная плата в июле 2016 года превысила показатель прошлого месяца на 0,9%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

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При этом по сравнению с июлем 2015 года реальная заработная плата выросла на 14,8%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле выросла на 0,7% по сравнению с июнем и составила 5374 грн. Данное значение в 3,7 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 1450 грн.

Пресс-служба Госстата отметила, что по сравнению с июлем 2015 года средняя номинальная зарплата выросла на 22,4%.

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Самые высокие средние зарплаты в июле зафиксированы в авиационном транспорте – 25,2 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности – 10,4 тыс. грн, и сфере телекоммуникаций – 9,2 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в июле был отмечен в сфере почтовой и курьерской деятельности – 2,9 тыс. грн, отельно-ресторанном бизнесе и здравоохранении – по 3,6 тыс. грн.

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата штатного работника в Украине в 2015 году выросла на 30%, а реальная – уменьшилась на 10% по сравнению с 2014 годом.