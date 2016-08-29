Поступления в местные бюджеты выросли на треть - до 78 миллиардов

Поступления в местные бюджеты за январь-июль текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% и составили 77,9 млрд грн, сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

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По сообщению пресс-службы, в июле рост поступлений составил 47,8%, или 12,8 млрд грн.

Как отмечается, лидером поступлений в региональном разрезе является Киев с объемом поступлений 9,5 млрд грн, на втором месте Днепропетровская область - 7,6 млрд грн.

В ГФС подчеркнули, что основным бюджетоформирующим налогом на местах является налог на доходы физлиц. «Поступления НДФЛ в январе-июле составили 42,6 млрд грн, что на 46,8%, или 13,6 млрд грн, больше аналогичных показателей минувшего года», - сообщили в ГФС.

Как сообщал УНИАН, поступления в общий фонд местных бюджетов за январь - июль 2015 года (без учета трансфертов) составили 53,3 млрд грн.

Доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за январь-июль 2016 года составили 352,4 млрд грн, что на 73,3 млрд грн, или на 26,3%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.