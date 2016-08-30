Правительство России ухудшило прогноз падения ВВП страны на ближайшие три года

Минэкономразвития РФ пересмотрело прогноз по спаду ВВП России на 2016 год с 0,2% до 0,6%, передает RNS.

По данным ведомства, в июле было зафиксировано ускорение темпов падения экономики. При этом представитель МЭР заявил, что спад ВВП в месячном выражении практически остановился.

Минэкономразвития также ухудшило прогноз по росту ВВП России в базовом варианте в 2017 году с 0,8% до 0,6%, в 2018 году — с 1,8% до 1,7%, в 2019 году — с 2,2% до 2,1%. Данные прогнозы легли в основу предложений министерства по бюджету на 2017–2019 годы. При этом оно, как и ранее, исходит из средней цены нефти на уровне $40 за баррель.

Читайте такжеПогружение в кризис: в России из-за низких цен нефти ухудшили прогноз дефицита бюджетаМЭР также скорректировало прогноз по курсу доллара: на 2017 год — с 64,8 до 65 руб., на 2018 год — с 64,1 до 64,6 руб., на 2019 год — с 62,7 до 64,1 руб.

Прогноз по инфляции на 2017 год остался прежним — 4,9%, а на 2018 и 2019 годы был скорректирован – с 4,5% до 4,4% и с 4% до 4,1%, соответственно.

Также был пересмотрен прогноз по ценам на нефть на 2016 год с $40 до $41 за баррель, по инфляции — с 6,5% до 5,8%, и по курсу доллара — с 67,2 до 67 руб.

Новые прогнозные данные легли в основу предложений министерства по бюджету на 2017–2019 годы.