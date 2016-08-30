МВФ снова отложил вопрос выделения Украине очередного кредитного транша

Украинский вопрос отсутствует в плане работы Совета директоров ключевого кредитора страны Международного валютного фонда, расписанном до 7 сентября включительно. Об этом говорится в материалах фонда, опубликованных на его сайте.

Согласно опубликованной информации, в повестке дня – обсуждение программ сотрудничества с Сербией, Белорусью, Брунеем, Суданом, Боснией и Герцеговиной и государством Кирибати.

Совет директоров МВФ в начале августа прервал работу в связи с традиционными для этого времени года каникулами. С 20-х чисел августа Совет возобновил работу, однако украинский вопрос так и не был внесен в расписание.

Читайте такжеМинистр финансов не исключает урезания бюджета в случае срыва сотрудничества с МВФКак сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В прошлом году Украина получила по программе два транша в объемах 5 млрд долл. и 1,7 млрд долл.

Осенью 2015 года Киев должен был пройти второй пересмотр программы и получить третий транш в размере 1,7 млрд долл., однако ситуацию осложнили проведенные в октябре выборы в местные советы, а затем серьезные политические споры вокруг налоговой реформы и формирования бюджета на 2016 год, и сотрудничество с МВФ было фактически заморожено. На начало 2016 года политическое противостояние ветвей власти в Украине усилилось.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала украинскую власть разрешить политическое противостояние и осуществить ряд срочных мер для преодоления коррупции, однако переговоры с фондом были возобновлены лишь в конце апреля с приходом к власти нового правительства во главе с экс-спикером парламента Владимиром Гройсманом.

Летом стороны вернулись ко второму пересмотру программы сотрудничества и, по заверению украинских властей, согласовали все спорные моменты по меморандуму, включающему оценку реформ и задачи на будущее. Ожидалось, что меморандум будет подписан в начале июля, а в конце июля состоится заседание Совета директоров МВФ, по решению которого Украина могла бы получить третий кредитный транш. Его объем был также предметом обсуждения - от 1 до 1,7 млрд долл. Однако меморандум так и не был подписан, а заседание Совета директоров не состоялось.