Убытки работающих банков Украины сократились более чем в три раза

Убытки работающих банков Украины в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились более чем в три раза - до 9,3 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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"Снижение объема убытков произошло исключительно за счет уменьшения отчислений в резервы под активные операции, поскольку крупнейшие банки осуществили формирование резервов по результатам диагностики в 2015 году", - отмечается в сообщении.

Также регулятор сообщил, что финансовый результат работы банков до отчисления в резервы и уплаты налогов в текущем году на 60% ниже, чем в прошлом, и составляет 13,9 млрд грн против 34,4 млрд грн в 2015 году.

"Основными причинами снижения результативности работы банковской системы стали дальнейшее сокращение доходов при росте отдельных статей расходов (процентные и административные)", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходы банковской системы за январь-июль 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года уменьшились на 13% и составили 101,6 млрд грн.

По состоянию на 1 августа убытки понесли 33 действующих банка на общую сумму 16,6 млрд грн, в том числе за июль - 26 банков на общую сумму 1,1 млрд грн. Прибыль получили 68 банков на общую сумму 7,4 млрд грн, в том числе за июль - 75 банков на общую сумму 1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, в первом полугодии 2016 года составил 9,18 млрд грн.

Банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила рекордный убыток на уровне 66,6 млрд грн. В том числе 71 банк завершил 2015 год с прибылью, общая сумма которой составила 5,2 млрд грн.