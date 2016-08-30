Гривня потеряла еще 15 копеек: опустилась на межбанке до 25,70 за доллар

Во вторник, 30 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,65/25,70 грн/долл. Таким образом, национальная валюта по сравнению с уровнем открытия торгов снизилась на 15 копеек.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6040/28,6688 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3940/0,3960 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,6287 грн/долл. К этому часу участники рынка заключили 75 сделок на сумму 40,86 млн долл.