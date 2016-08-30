Эксперты рассказали, что будет с гривной осенью: допускают падение до 27-30 за доллар

Колебания на валютном рынке Украины предстоящей осенью усилятся, но будут в пределах 10%, и курс гривни к доллару будет находиться в диапазоне 25-27 грн за доллар.

Такое мнение высказали эксперты в ходе круглого стола в Киеве.

Как пояснил главный аналитик «Альфа-банка» (Украина) Алексей Блинов, после укрепления два месяца назад гривня снова стала терять в цене в связи с активизацией закупок газа, на которые нужно порядка 300 млн долл. ежемесячно, ростом деловой активности и выплатами по валютным долгам.

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«Послезавтра у нас будет погашение процентов по еврооблигациям 500 млн долл. Я думаю, правительство без проблем это сделает, и валютный рынок этого не увидит. Там деньги уже заготовлены. Колебания наверняка будут этой осенью, это только начало. Но не думаю, что эти колебания выйдут за пределы 10%. Консенсус-прогнозы по Украине все в диапазоне 26-27 грн за доллар», - сказал банкир.

В то же время он отметил, что при дальнейшей отсрочке перечисления 38 млрд грн прибыли Национального банка Украины в госбюджет нарастает риск повторения прошлогоднего сценария, когда многомиллиардные выплаты правительства в конце года расшатали валютный рынок.

Глава правления «Вектор банка» Вадим Березовик считает, что на изменение курса влияет возобновление деловой активности в конце августа, за которым последовал рост спроса на валюту, однако к концу года, по прогнозам банкира, ситуация изменится в связи с уплатой налогов бизнесом и подготовкой граждан к новогодним праздникам.

«Мы оцениваем, что к концу года ситуация должна выровняться. В целом, каких-то серьезных колебаний мы сейчас не видим, и ожидаем, что этих колебаний не будет и в дальнейшем», - сказал он.

При этом банкир отметил, что немаловажным фактором для стабильности валютного рынка является своевременное принятие сбалансированного бюджета на следующий год, что будет позитивным сигналом для инвесторов и участников рынка.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко оценил минимальную потребность Украины в валюте на осень, с учетом средств на закупку природного газа и выплаты по долгам, в 3 млрд долл. По его прогнозам, при негативном сценарии - без возобновления финансирования со стороны Международного валютного фонда и других официальных доноров - девальвация гривни может превысить 20%.

«При плохом раскладе мы запросто выйдем за границу 30 гривень за один доллар. 20%-ная девальвация даст минимальный инфляционный скачок плюс 5%. То есть, по нашим прогнозам, мы заканчиваем этот год с инфляцией 15%. Добавьте туда еще 5% - будет 20% инфляции», - сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что украинские власти наверняка понимают последствия реализации такого сценария в виде роста социальной напряженности, поэтому вероятность реализации такого пессимистического сценария невелика и составляет всего 10%.

Что касается базового сценария с вероятностью реализации 85%, то, по словам Устенко, при его реализации сотрудничество с МВФ и другими официальными кредиторами будет возобновлено, и национальная валюта будет находиться в коридоре 25-27 грн/долл.

Справка УНИАН. Обострение ситуации на административной границе с Автономной Республикой Крым в начале августа обернулось волнениями на валютном рынке Украины, где котировки гривни к доллару преодолели отметку 25 грн/долл., после того как два месяца находились в пределах 24,7-24,9 грн/долл.

В настоящий момент гривня продолжает обесцениваться, теряя в цене по 5-10 копеек ежедневно. Сегодня, 30 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,65/25,70 грн/долл.

Национальный банк назвал текущие колебания на валютном рынке допустимыми и объявил, что пока не планирует выходить на рынок с интервенциями в поддержку гривни.

В рамках проекта бюджетной резолюции на 2017 год, утвержденной Кабинетом министров Украины 24 июня, среднегодовой курс в следующем году ожидается на уровне 27,2 грн за доллар.

Исторический минимум курса был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 грн/долл.