Платежный баланс Украины за семь месяцев сведен в "плюс" $516 миллионов

Платежный баланс Украины в январе-июле текущего года, по предварительным данным, сведен с профицитом на уровне 516 млн долл. против дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 862 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, в июле профицит платежного баланса составил 110 млн грн, что в 4 раза ниже профицита за июль 2015 года.

Согласно приведенным данным, текущий счет платежного баланса в июле сведен с дефицитом 354 млн долл., за январь-июль – с дефицитом 538 млн долл.

Финансовый счет сведен с дефицитом 447 млн долл. в июле и 994 млн долл. – за январь-июль.

Счет операций с капиталом в июле сведен с профицитом 17 млн долл., за январь-июль – с профицитом 60 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне текущего года платежный баланс Украины был сведен с профицитом на уровне 406 млн долл. против дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 1,3 млрд долл.

По итогам 2015 года платежный баланс Украины вернулся из дефицитного в профицитное состояние, и положительное сальдо составило 849 млн долл. США против отрицательного сальдо в 13,3 млрд долл. США в 2014 году.

Национальный банк Украины прогнозирует профицит сводного платежного баланса в 2016 году на уровне около 1,2 млрд долл., что вместе с поступлениями от Международного валютного фонда позволит нарастить международные резервы Украины до 18,7 млрд долл.