Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос в 1,4 раза

Дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-июля 2016 года составил 2,529 млрд долл., что в 1,4 раза больше дефицита за январь-июль 2015 года на уровне 1,812 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные, экспорт товаров за отчетный период составил 17,924 млрд долл., сократившись по сравнению с январем-июлем 2015 года на 11,6%, импорт сократился на 7,4% - до 20,453 млрд долл.

Нацбанк отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-июня 2016 года, по оценкам НБУ, составил 1,953 млрд долл., что на 23,5% больше дефицита за январь-июнь 2015 года на уровне 1,581 млрд долл.