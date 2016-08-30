Минэкономразвития предлагает создать службу финрасследований

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает в рамках политики защиты бизнеса сформировать единую Службу финансовых расследований на базе специальных подразделений, которые сегодня курирует СБУ, МВД и Государственная фискальная служба. Соответствующее предложение размещено в презентации Минэкономразвития, опубликованной на ведомственном сайте.

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При этом Минэкономики предлагает демилитаризировать Службу и сфокусировать ее работу на финансовом анализе. «Таким образом, будет уменьшено давление на бизнес и повышено доверие общества к структурам СБУ, МВД и ГФС», - отмечается в презентации

Как сообщал УНИАН, идею создать Службу финансовых расследований озвучил на тот момент премьер-министр Украины Арсений Яценюк весной 2014 года. К августу 2014 года идея была оформлена в правительственный законопроект, поданный в парламент. Согласно документу, правительство предложило создать центральный орган исполнительной власти для борьбы с экономическими правонарушениями на базе подразделений налоговой милиции и борьбы с отмыванием доходов, Государственной фискальной службы Украины, Государственной финансовой инспекции, подразделений Министерства внутренних дел и Службы безопасности, которые противодействуют преступлениям в сфере экономики. В правительстве отмечали, что такое объединение функций позволило бы решить проблему разобщенности и дублирования функций между различными органами власти, что снизит предпосылки для коррупционных деяний.

В июне 2015 года Верховная Рада Украины предложила завершить законодательное оформление деятельности Единой службы финансовых расследований в 4-м квартале 2015 года. Основными документами, которые должны лечь в основу законодательных актов, станут Соглашение об ассоциации с ЕС, коалиционное соглашение, программы работы правительства и стратегия президента «Украина-2020».

Однако, в связи со сменой правительства в апреле 2016 года, законопроект был отозван для обновления и повторного обсуждения. Ожидалось, что к лету документ будет повторно внесен в Верховную Раду.