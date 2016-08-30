Ликвидацию "Пивденкомбанка" продлили на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил продлить сроки ликвидации «Пивденкомбанка» на один год - до 26 сентября 2017 года включительно.

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Как сообщается на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Ирины Штогриной.

Справка УНИАН. «Пивденкомбанк» работал на рынке Украины с 1990 года. Банк входил в состав промышленно-финансовой группы «Метал Юнион», которая специализируется на металлургии и горнодобывающем производстве.

Накануне банкротства банка его основной собственник Руслан Циплаков вышел из состава акционеров. По информации СМИ, Циплаков являлся близким другом сына экс-президента Украины Александра Януковича.