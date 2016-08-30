Bloomberg: спустя год после соглашения на $18 миллиардов Украина едва ли стала более состоятельной

Об этом пишет Наташа Дофф в статье "Спустя год после соглашения на $ 18 млрд, Украина едва ли стала более состоятельной", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

В первые семь месяцев года эти достижения превзошли все развивающиеся страны Европы, но некоторые из них усугубили напряженность с Россией из-за Крыма и усилили обеспокоенность по поводу безопасности. Активная распродажа финансовых инструментов показывает хрупкость доверия со стороны инвесторов, в то время, как страна изо всех сил пытается восстановить резервы на фоне замораживания помощи от Международного валютного фонда.

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"Рост украинских облигаций был обусловлен краткосрочными деньгами, которые часто очень быстро покидают рынок", - сказал Владимир Миклашевский, старший стратег в Danske Bank A / S (Хельсинки), который рекомендует продавать все, кроме краткосрочных долгов Украины. "Существует все еще слишком много неопределенности в отношении программы МВФ и политических рисков, чтобы говорить о выпуске новых долговых обязательств в Украине", как предусматривает программа помощи, добавил он.

В этом году украинские облигации выросли на 14% до конца июля, поскольку фонды развивающихся рынков увеличили отчисления почти в три раза в погоне за более высокими доходами. Страна обеспечила 1,4% своих облигаций в конце июля, на том же уровне находятся активы в Индии, Казахстане и Румынии, сообщила ING Groep NV в аналитическом докладе в этом месяце, ссылаясь на данные EPFR.

Тем не менее, в этом месяце горячие деньги потекли в другом направлении, после того, как президент России Владимир Путин обвинил Украину в терроризме в Крыму, а его коллега в Киеве, Петр Порошенко, предупредил о возможном вторжении со стороны России. Доходность по задолженности со сроком погашения в сентябре 2019 года подскочила на 43 базисных пункта до 8,32% в августе, самого высокого уровня с февраля, когда отставка министра экономики показала растущие проблемы в правительстве.

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Напряженность в отношениях между двумя странами и эскалация в более чем двухлетнем конфликте с пророссийскими сепаратистами в восточных регионах Украины омрачает перспективы роста Украины. Так называемые варранты ВВП, которые обеспечивают поступления владельцам, как только валовой внутренний продукт превышает $ 125 млрд, и которые были частью программы реструктуризации, потеряли пятую часть своей стоимости в этом году, поскольку перспективы восстановления снизились. По данным опросов Bloomberg и правительства, экономика на $91 млрд сократится на 0,5% в течение следующих двух кварталов, после роста на 1,3% в трехмесячный период, закончившийся в июне.

Хотя после соглашения о реструктуризации в прошлом году, международные резервы Украины увеличились примерно на 35%, до $ 14 млрд, они по-прежнему примерно на $ 6 млрд меньше, чем могли бы быть, если бы страна получила выплаты по программе помощи МВФ, на сумму $ 17,5 млрд, сообщают в Dragon Capital (Киев). Политические споры и задержки в проведении реформ побудили МВФ приостановить программу в прошлом году.

Растущие политические риски, замедление роста и неподвижные запасы по-прежнему омрачают кредитные прогнозы для страны. Шанс дефолта в Украине в следующем году составляет 17,8%, согласно оценкам Bloomberg, которые учитывают такие факторы, как экономический рост, непогашенная задолженность и политические риски. Это третий самый высокий риск в мире после Венесуэлы и Греции. Согласно S & P Global Ratings, Украине присвоен рейтинг B-, на шесть уровней ниже инвестиционного уровня.