Генеральный директор госпредприятия "Прозорро" покинул свой пост
При этом причин своего ухода Наход не объяснил. Кто впоследствии может занять его пост, также не уточняется.
Генеральный директор государственного предприятия «Внешторгиздат», переименованного Министерством экономического развития и торговли Украины в «Прозорро», Александр Наход покинул свой пост.
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Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
«На днях в министерстве были оформлены все документы, и с пятницы я не являюсь генеральным директором ГП «Прозорро», - пишет он.
При этом причин своего ухода Наход не объяснил. Кто впоследствии может занять его пост, также не уточняется.
«Что будет дальше – напишу чуть позже», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 2 августа Минэкономразвития переименовало государственное предприятие "Внешторгиздат", публичный веб-портал которого использовался при переходе на электронную систему госзакупок Prozorro, в "Прозорро".
Система электронных государственных закупок Prozorro с 1 августа стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тыс. грн для товаров и от 1,5 млн грн для работ.
Ожидается, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 млрд грн, в 2017 году - 50 млрд грн.
Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.