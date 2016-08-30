Генеральный директор госпредприятия "Прозорро" покинул свой пост

Генеральный директор государственного предприятия «Внешторгиздат», переименованного Министерством экономического развития и торговли Украины в «Прозорро», Александр Наход покинул свой пост.

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Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

«На днях в министерстве были оформлены все документы, и с пятницы я не являюсь генеральным директором ГП «Прозорро», - пишет он.

При этом причин своего ухода Наход не объяснил. Кто впоследствии может занять его пост, также не уточняется.

«Что будет дальше – напишу чуть позже», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Минэкономразвития переименовало государственное предприятие "Внешторгиздат", публичный веб-портал которого использовался при переходе на электронную систему госзакупок Prozorro, в "Прозорро".

Система электронных государственных закупок Prozorro с 1 августа стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тыс. грн для товаров и от 1,5 млн грн для работ.

Ожидается, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 млрд грн, в 2017 году - 50 млрд грн.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.