Нацбанк будет публиковать сведения о наказаниях банков за отмывание доходов и рисковую деятельность

Как сообщается на сайте регулятора, соответствующая информация будет обновляться ежемесячно на официальном сайте Национального банка Украины в разделе «Финансовый мониторинг».

Нацбанк отметил, что ранее подобная информация имела статус «с ограничением доступа», однако регулятор своим постановлением от 25 августа снял указанный гриф для общих сведений о применении мер воздействия в виде письменного предостережения, штрафа и временного отстранения должностного лица банка.

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По информации НБУ, чаще всего в последнее время регулятор фиксирует в деятельности банков нарушения новых требований законодательства о публичных деятелях. Например, работники банков не выявляют факт принадлежности клиента к такой категории лиц и не выясняют источники происхождения средств таких деятелей, либо устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка.

В то же время, Нацбанк отмечает, что существует проблема с ненадлежащим, а иногда чисто формальным подходом банков к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга в части обеспечения управления рисками.

Комментируя нововведения, директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза пояснил, что регулятор принял такое решение, следуя своей цели построить современный и открытый центральный банк, интегрированный в европейское сообщество центробанков.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июле в установленном порядке 11 раз открывал временный доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных преступлений, совершенных в банковской сфере, в том числе по инициативе Национального антикоррупционного бюро – 4 раза, Генеральной прокуратуры – 2 раза, Национальной полиции – 3 раза, Службы безопасности Украины – 1 раз, Государственной фискальной службы – 1 раз.

Всего за первое полугодие Нацбанк 69 раз оказывал правоохранительным органам временный доступ к документам в рамках расследования по 49 уголовным производствам. По данным НБУ, сейчас досудебное расследование вышеупомянутых уголовных производств продолжается.

Также регулятор за семь месяцев 2016 года направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерениях клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, только в июле направлена информация о клиентах 11 банков.