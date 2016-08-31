Украина близка к получению от МВФ очередного транша кредита - министр финансов

Об этом в интервью Reuters заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Мы очень близки и это очень важно для нас, поскольку является важным сигналом для рынков, для инвесторов, и это разблокирует другую финансовую поддержку," - сказал он.

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Данилюк отказался назвать более конкретные сроки получения транша, сумма которого, как ожидается, составит около $1 млрд вместо запланированных ранее $1,7 млрд.

В частности, Украина получит для бюджета $1 млрд, который гарантирован Соединенными Штатами Америки. Кроме того, поступит финансовая помощь в размере 600 миллионов евро, а также некоторые кредиты на покупку газа.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд долл. В прошлом году Украина получила два транша по программе в объеме 5 млрд долл. и 1,7 млрд долл.

Осенью 2015 года Киев должен был пройти второй пересмотр программы и получить третий транш в размере 1,7 млрд долл., однако ситуацию осложнили проведенные в октябре выборы в местные советы, а затем серьезные политические споры вокруг налоговой реформы и формирования бюджета на 2016 год, и сотрудничество с МВФ была фактически заморожено. На начало 2016 года политическое противостояние ветвей власти в Украине усилилось.

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Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала украинскую власть преодолеть политическое противостояние и осуществить ряд срочных мер для преодоления коррупции, однако переговоры с фондом были возобновлены только в конце апреля с приходом к власти нового правительства во главе с экс-спикером парламента Владимиром Гройсманом.

Летом стороны вернулись к второму пересмотру программы сотрудничества и, по заверениям украинских властей, согласовали все спорные моменты относительно меморандума, включающего оценку реформ и задачи на будущее. Ожидалось, что меморандум будет подписан в начале июля, а в конце июля состоится заседание Совета директоров МВФ, по решению которой Украина могла бы получить третий кредитный транш. Его объем был также предметом обсуждения - от 1 до 1,7 млрд долл. Однако меморандум так и не был подписан, а заседание Совета директоров не состоялось.