Доллар достиг месячного максимума против иены в ожидании повышения учетных ставок в США

На мировых торгах в среду, 31 августа, доллар повысился до месячного максимума против японской иены на фоне ожиданий инвестров скорого повышения ставок ФРС США, передает Reuters.

Доллар, торговавшийся вблизи 100,50 иены в начале недели, усилил ночной рост, поднявшись вплоть до отметки 103,230 иены, максимума с 29 июля. С начала торгов среды американская валюта находилась вблизи отметки 103,10 иены.

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Доллар начал укреплять позиции после комментариев главы ФРС Джанет Йеллен, возродивших ожидания того, что американский центробанк может повысить процентные ставки уже в сентябре.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, колеблется вблизи 96,030 пункта после роста до 96,143 пункта ночью, максимума с 9 августа. Однако он по-прежнему может показать спад примерно на 1 процент по итогам августа из-за снижения в середине месяца до почти двухмесячного минимума 94,077.

Инвесторы находятся в ожидании пятничной трудовой статистики США, от которой во многом будет отталкиваться регулятор при принятии решения о ставках на заседании 20-21 сентября.