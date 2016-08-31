Межбанковская система SWIFT снова подверглась кибератакам: ряд из них был успешным

Система финансовых телекоммуникаций SWIFT рассказала о новых эпизодах хакерских атак на своих клиентов, передает Reuters.

«Клиентское пространство было нарушено, были совершены последовательные попытки отправить поддельные запросы на платежные операции. Это непрерывная, приспосабливающаяся и сложная угроза, и она будет сохраняться», - говорится в письме SWIFT своим клиентам.

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В письме указывается, что некоторые клиенты SWIFT потеряли деньги, но конкретика не подается. Представитель SWIFT отказался раскрыть подробности инцидентов, заявив, что система не обсуждает дела конкретных клиентов.

Сенаторы США призвали страны G20 договориться на ожидаемом в эти выходные саммите о "скоординированной стратегии борьбы с киберпреступностью в критических финансовых учреждениях".

Как писали СМИ, с февраля этого года система сообщала о нескольких попытках взломать IT-системы банков по фальшивым поручениям SWIFT. В результате Центробанк Бангладеш потерял $81 млн, хранившихся в ФРБ Нью-Йорка (и рисковал потерять еще $850 млн), вьетнамский Tien Phong Commercial Joint Stock Bank предотвратил кражу 1 млн евро, а эквадорский Banco del Austro обвиняет Wells Fargo, из которого по системе SWIFT были выведены его $12 млн.