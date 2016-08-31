НБУ решил поддержать гривню: после 5-месячного перерыва объявил аукцион по продаже валюты

Национальный банк Украины сегодня, 31 августа, проведет валютный аукцион по продаже иностранной валюты за гривни.

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Как сообщается на сайте регулятора, объем аукциона составит до 30 млн долл. США, а заявки банков для участия в торгах принимаются до 12:00.

Последний раз регулятор проводил аукцион по продаже валюты 29 марта, в ходе которого продал банкам 26,2 млн долл. США по средневзвешенному курсу 26,4241 грн/долл.

В сообщении НБУ отмечается, что результаты аукциона будут обнародованы на сайте регулятора.

По информации дилеров коммерческих банков, сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке продолжают снижаться, установившись к 11.00 на уровне 25,96/26,06 грн/долл., что на 28 копеек ниже уровня открытия торгов.

Данные НБУ о средневзвешенном курсе гривни на межбанке к этому часу пока отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, стоимость гривни к доллару с 10 августа планомерно снижается на 5-10 копеек ежедневно, преодолев отметку 25 грн/долл., после того как два месяца находилась в пределах 24,7-24,9 грн/долл.

Эксперты прогнозируют колебания курса гривни предстоящей осенью, допуская девальвацию до 27 грн/долл., в связи с выплатами по внешним долгам и закупками природного газа на фоне неясности перспектив продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Завтра, 1 сентября, Украине предстоит погашение процентов по еврооблигациям на 500 млн долл.

Исторический минимум курса был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 грн/долл.