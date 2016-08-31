НБУ решил поддержать гривню: после 5-месячного перерыва объявил аукцион по продаже валюты
Объем аукциона составит до 30 млн долл. США.
Национальный банк Украины сегодня, 31 августа, проведет валютный аукцион по продаже иностранной валюты за гривни.
Читайте такжеУ Гонтаревой объяснили, что происходит с гривней: не видят причин для беспокойства
Как сообщается на сайте регулятора, объем аукциона составит до 30 млн долл. США, а заявки банков для участия в торгах принимаются до 12:00.
Последний раз регулятор проводил аукцион по продаже валюты 29 марта, в ходе которого продал банкам 26,2 млн долл. США по средневзвешенному курсу 26,4241 грн/долл.
В сообщении НБУ отмечается, что результаты аукциона будут обнародованы на сайте регулятора.
По информации дилеров коммерческих банков, сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке продолжают снижаться, установившись к 11.00 на уровне 25,96/26,06 грн/долл., что на 28 копеек ниже уровня открытия торгов.
Данные НБУ о средневзвешенном курсе гривни на межбанке к этому часу пока отсутствуют.
Как сообщал УНИАН, стоимость гривни к доллару с 10 августа планомерно снижается на 5-10 копеек ежедневно, преодолев отметку 25 грн/долл., после того как два месяца находилась в пределах 24,7-24,9 грн/долл.
Эксперты прогнозируют колебания курса гривни предстоящей осенью, допуская девальвацию до 27 грн/долл., в связи с выплатами по внешним долгам и закупками природного газа на фоне неясности перспектив продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Завтра, 1 сентября, Украине предстоит погашение процентов по еврооблигациям на 500 млн долл.
Исторический минимум курса был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 грн/долл.