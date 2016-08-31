НАБУ задержало во Львове чиновника филиала "Укрзализныци" за присвоение более 13 миллионов

НАБУ задержало во Львове должностное лицо филиала «Укрзализныци» за присвоение более 13 млн грн.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Во вторник, 30 августа, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и в сотрудничестве с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономики Службы безопасности Украины задержали во Львове организатора завладения денежными средствами государственного предприятия «Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» (в настоящее время филиал «Центр управления промышленностью» ПАО «Укрзализныця»)», - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, задержанный с 2014 до начала 2016 года, используя подконтрольные субъекты хозяйствования, зарегистрированные во Львовской области и Львове (одновременно в 2015 году являясь должностным лицом госпредприятия), при осуществлении закупок древесины (шпал и брусьев) по ценам, завышенным более чем на 80% от среднерыночных, завладел государственными средствами на сумму 13,65 млн грн.

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Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), наложен арест на деньги в безналичном виде на счетах подконтрольных предприятий в сумме 21 млн грн с целью возмещения ущерба и обеспечения конфискации имущества.

В случае признания виновности данного лица судом, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщили в НАБУ.

В пресс-службе также отметили, что уголовное производство по данному факту было истребовано из Генеральной прокуратуры Украины детективами НАБУ в апреле 2016 года. «Задержание стало возможным, в том числе, благодаря работе Львовского территориального управления Бюро», - говорится в сообщении.