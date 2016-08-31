НБУ ликвидирует "КСГ Банк" за отмывание денег

Национальный банк Украины 30 августа принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "КСГ Банка" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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При этом банк ликвидируется без процедуры введения в него временной администрации.

Согласно сообщению, Национальный банк во время последней проверки установил, что "КСГ Банк" воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты были не в состоянии осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, был выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.

Регулятор отметил, что информация о финансовых операциях клиентов "КСГ Банк" будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее время.

НБУ подчеркивает, что ликвидация "КСГ Банк" не окажет влияния на стабильность финансового рынка Украины, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. Общее количество вкладчиков банка - физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получат свои вклады в полном объеме.

Справка УНИАН. "КСГ Банк" (ранее «Европейский банк рационального финансирования») работает на рынке Украины с 1993 года. Основными акционерами банка являются Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%).