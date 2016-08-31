Гройсман обещает в сентябре показать депутатам "честный" проект госбюджета на 2017 год

Кабинет министров Украины намерен, как и планировалось, в сентябре внести в парламент «честный» проект государственного бюджета на 2017 год, в котором будут заложены приоритеты развития государства.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

«Думаю, что наша обязанность внести бюджет (в сентябре - УНИАН), начать дискуссии и выйти на консолидированные позиции, - подчеркнул глава правительства. - Но надо внести его честно. Очень много было лет независимости, когда фальшивый и лживый бюджет, который называли по-разному, не обеспечивал развития и, тем более, стабилизации. Надутые доходы, которых не было. Надутые расходы, которые вели к кризису и вели народ к нищете. Мы же меняем подходы и закладываем в бюджет приоритеты развития Украины. Это будет реалистический бюджет».

Ранее глава правительства отмечал, что проект государственного бюджета на 2017 год должен быть максимально реалистичным и строиться на прогнозах реальных доходов и реального дефицита, который не разрушит достигнутую макроэкономическую стабильность в Украине.

Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции на 2017 год 24 июня. Документ содержит прогноз роста ВВП в 2017-2019 годах на уровне 3-4%, снижения инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,2% в 2019 году, снижения показателя безработицы с 8,6% в 2017 году до 8% в 2019 году. Прогнозный уровень госдолга в 2017 году ограничен 66,8% ВВП, в 2019-м - 61,8% ВВП. Курс гривни закладывается на уровне 27,2 грн за доллар в 2017 году.