Гривня пересекла психологическую отметку – снизилась до 26,10 за доллар

В среду, 31 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,00/26,10 грн/долл.

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Таким образом, национальная валюта по сравнению с уровнем открытия торгов снизилась на 32 копейки.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8930/29,0050 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3980/0,4000 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 25,9753 грн/долл. К этому часу участники рынка заключили 10 сделок на сумму 4,54 млн долл.