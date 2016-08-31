Проект бюджета-2017: расходы на армию составят 5% ВВП

Кабинет министров Украины в рамках формирования проекта государственного бюджета на 2017 год определил приоритетные сферы развития государства и оценочные объемы финансирования ключевых сфер экономики.

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Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, наибольший приоритет бюджета - финансирование армии и безопасности в размере не менее 5% ВВП. Второй по важности приоритет - развитие дорог и инфраструктуры. По расчетам правительства, объем финансирования Дорожного фонда в 2017 году составит не менее 14 млрд грн без учета средств международных финансовых организаций. Отдельное внимание правительство уделит поддержке фермерских хозяйств, выделив на эти цели не менее 5,5 млрд грн.

Кроме того, Кабмин предложит увеличить в 2017 году финансирование дипломатических представительств Украины, а до конца текущего года сформирует сеть торговых представительств Украины за рубежом, которые будут эффективным инструментом продвижения и поддержки украинской продукции на международных рынках.

«Мы планируем увеличить финансирование дипломатических представительств. Но также в этом году планируем создать полноценные торговые представительства. Наш экспортный потенциал недоразвит. Нам нужны дополнительные структуры в других странах, которые дадут украинскому производителю продавать свою продукцию, чтобы мы осваивали новые рынки. Это еще один приоритет», - сказал Гройсман.

Отдельный приоритет - энергоэффективность. «Это вопрос нашей конкурентности, - сказал Гройсман. - В 2017 году будет создан Фонд энергоэффективности, концепция которого была недавно утверждена. Это будет инструмент, чтобы мы вышли на эффективные показатели использования ресурсов».

Также Гройсман подчеркнул, что в 2017 году Украина продолжит курс на децентрализацию, поскольку успехи этого процесса «видны». «Надо усиливать возможности местных органов власти и местных бюджетов. За последние годы местные бюджеты выросли вдвое. И при этом важно повышать ответственность властей за услуги, которые они оказывают людям», - сказал Гройсман.

Кабмин планирует заложить в проекте государственного бюджета на 2017 год повышение заработных плат учителям.

"Еще один очень важный приоритет - это образование... Финансирование образования мы будем закладывать как еще один из приоритетов. Но надо помнить и о заработной плате учителя. И поэтому мы будем закладывать в бюджете 17-го года повышение заработных плат украинских учителей", - подчеркнул он.

Гройсман также пообещал, что в 2017 году будет сохранен Фонд развития регионов, субвенции на социально-экономическое развитие регионов и особое внимание будет уделено вопросам развития сферы образования - от детских садов до развития профессиональных и высших учебных заведений, а также вопросам оплаты труда учителей.

Ранее Гройсман отмечал, что Кабинет министров Украины намерен, как и планировалось, в сентябре внести в парламент «честный» проект государственного бюджета на 2017 год, в котором будут заложены приоритеты развития государства.

Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции на 2017 год 24 июня. Документ содержит прогноз роста ВВП в 2017-2019 годах на уровне 3-4%, снижения инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,2% в 2019 году, снижения показателя безработицы с 8,6% в 2017 году до 8% в 2019 году. Прогнозный уровень госдолга в 2017 году ограничен 66,8% ВВП, в 2019-м - 61,8% ВВП. Курс гривни закладывается на уровне 27,2 грн за доллар в 2017 году.