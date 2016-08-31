Гройсман уверен в росте экономики до конца года

Кабинет министров Украины ожидает дальнейшего роста экономики Украины до конца текущего года, сказал, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Я уверен, что осенью сохранится наша экономическая устойчивость, верю, что до конца года экономика будет расти. Но само по себе это не случится. Надо принимать решения, которые будут способствовать развитию (экономики – УНИАН)», – подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, первым кварталом 2015 года, с учетом сезонного фактора вырос на 0,6% после падения на 0,7% в первом квартале в аналогичном измерении.

В годовом выражении, по сравнению со вторым кварталом 2015 года, рост ВВП Украины ускорился до 1,3% после роста на 0,1% кварталом ранее.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,1%, в 2017 году – на 3%. Прогноз НБУ по инфляции предполагает рост потребительских цен на 12% в 2016 году и на 8% – в 2017 году.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%. В августе эксперты ухудшили прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на 0,1 п.п. – до 1%, но при этом улучшили прогнозы на 2017 и 2018 годы – до 2,9% и 3,6% соответственно.