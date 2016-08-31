Штат единой Службы финрасследований составит 2,5 тысячи человек – глава Минфина

Единая Служба финансовых расследований, которая будет заниматься вопросами экономических преступления против государства, будет состоять из 2,5 тыс. человек.

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Об этом в своем блоге в соцсети Facebook сообщил глава Министерства финансов Александр Данилюк.

Министр отметил, что на сегодняшний день вопросами экономических преступлений занимается около 15 тыс. человек.

«Сейчас в налоговой милиции работает 5 тыс. человек, но не только эти 5 тыс. человек занимаются вопросами экономических преступлений против государства, их намного больше. Этим занимаются СБУ, Национальная полиция. В целом в этой сфере работает около 15 тыс. человек. Цель реформы – создать один орган, который консолидирует эти функции, но в нем будет работать максимум 2,5 тыс. человек. Вместо 15 тыс. человек – 2,5 тыс. человек», – написал Данилюк.

Кроме того, по его словам, правительство намерено сократить количество контролирующих органов с нынешних 112 до 37.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает в рамках политики защиты бизнеса сформировать единую Службу финансовых расследований на базе специальных подразделений, которые сегодня курируют СБУ, МВД и Государственная фискальная служба.