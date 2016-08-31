Кабмин перераспределил 100 миллионов евро кредита правительства Польши

Кабинет министров Украины принял решение внести изменения в бюджет 2016 года и перераспределить средства кредита, выданного Украине правительством Польши в размере 100 млн евро, на проекты инфраструктуры, включая проекты обустройства западных участков государственной границы. Такое решение было принято в ходе заседания правительства.

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Как сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, представлявший проект решения, средства распределены на нужды «Укравтодора», Государственной фискальной службы и Госпогранслужбы Украины.

«После принятия решения «Укравтодор» и Госпогранслужба должны будут представить инвестпроекты (на которые будет выделено финансирование - УНИАН)», - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, кредитное соглашение между правительствами Украины и Польши было подписано в начале сентября 2015 года в ходе визита тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка в Варшаву. Позднее, в 2016 году, документ был ратифицирован парламентом.