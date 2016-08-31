Нацбанк сегодня продал $30 миллионов по курсу 26,11 за доллар

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 31 августа, продал бакам 30 млн долл. или весь заявленный объем валюты.

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Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 55,9 млн долл., а средневзвешенный курс аукциона - 26,1109 грн/долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 26,11/26,24 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 26,0864 грн/долл., участники рынка заключили 204 сделки на сумму 66,9 млн долл.