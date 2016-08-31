В Украине еще один банк может самоликвидироваться

Акционеры «Финексбанка» на внеочередном общем собрании 22 сентября планируют рассмотреть вопрос ликвидации финучреждения по инициативе владельцев.

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Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как отмечается в сообщении, также в повестке дня предстоящего собрания утверждение порядка и сроков ликвидации банка.

Ранее, 1 июня, Национальный банк дал разрешение на ликвидацию двух банков - «Финанс Банка» и «Инвестиционно-трастового банка» - по инициативе владельцев. Акционеры этих банков приняли решения о ликвидации в мае текущего года.

Решение банков о самоликвидации может быть следствием требований регулятора ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 млн грн по установленному графику, что, по оценкам банкиров, может стать неподъемной задачей для ряда небольших финучреждений.

Справка УНИАН. «Финексбанк» работает на рынке Украины с 1991 года. Согласно классификации НБУ на 1 июля, банк занимал 93 место среди 108 работающих банков по объему активов. Ключевыми владельцами банка являются гражданка Латвии Анна Сидорова и гражданин Украины Сергей Осьмухин.