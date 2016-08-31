Кубив говорит, что колебания гривни являются прогнозируемыми

Колебания курса национальной валюты к доллару США, фиксируемые на межбанковском валютном рынке, являются прогнозируемыми, вписываются в общую макроэкономическую оценку ситуации и прогнозы, выданные правительством.

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Об этом в ходе брифинга в правительстве сказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

«Макропоказатели Национального банка и Минэкономразвития выполняются. Мы говорим о плавающем курсе. И факторы, которые влияют на курс, ежедневно анализируются, но это не меняет макрооценку, которая была дана, и которая имеет место на рынке», - сказал Кубив.

В среду, 31 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,00/26,10 грн/долл. Таким образом, национальная валюта по сравнению с уровнем открытия торгов снизилась на 32 копейки.