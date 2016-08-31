В Нацбанке объяснили, почему дешевеет гривня

Национальный банк Украины объясняет текущие колебания обменного курса гривни на валютном рынке влиянием временных, а не фундаментальных факторов, и ожидает, что в ближайшие месяцы чрезмерной волатильности на валютном рынке не будет.

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Об этом говорится в комментарии заместителя главы НБУ Олега Чурия о ситуации на валютном рынке, переданном УНИАН.

Представитель НБУ напомнил, что сегодня, после длительного периода покупки иностранной валюты, Национальный банк провел аукцион по ее продаже, во время которого удовлетворил заявки на 30 млн долл. США.

«Возврат Национального банка к продаже валюты связан с повышением волатильности курса гривни на межбанковском рынке в последние недели, прежде всего, из-за сезонного усиления спроса на иностранную валюту, коррекции цен на зерновые, которые являются одним из ключевых товаров украинского экспорта, и обострения ситуации вокруг Крыма и на востоке страны», - отмечается в комментарии.

По словам Чурия, эти явления совпали во времени с таким временным явлением, как рост покупки валюты украинскими компаниями для уплаты по обязательствам в иностранной валюте в конце месяца, в связи с чем в условиях достаточно низкой глубины рынка, чтобы избежать чрезмерных колебаний курса, Национальный банк и принял решение о продаже валюты на рынке.

«С учетом роста цен на сталь и железную руду в последние недели, прогнозируемым увеличением поступлений экспортной выручки от нового урожая осенью и ожиданий по возобновлению программы с Международным валютным фондом, Национальный банк в ближайшие месяцы не прогнозирует чрезмерной волатильности обменного курса, которая была бы несовместима с достижением инфляционных целей в этом и следующем годах (12% плюс/минус 3 п.п. и 8% плюс/минус 2 п.п. соответственно)», - говорится в комментарии.

В то же время Чурий отметил, что Национальный банк продолжает внимательно следить за ситуацией на валютном рынке, поскольку курс гривни оказывает существенное влияние на уровень инфляции. «Благодаря наращиванию международных резервов в течение последних пяти месяцев до уровня более 14 млрд долл. США, Национальный банк имеет все возможности не допустить чрезмерных колебаний обменного курса, вызванных не фундаментальными, а временными факторами», - подчеркивается в комментарии.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня, 31 августа, провел аукцион по продаже иностранной валюты, в ходе которого продал банкам 30 млн долл., или весь заявленный объем валюты. Общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 55,9 млн долл., а средневзвешенный курс аукциона - 26,1109 грн/долл.

Последний раз регулятор проводил аукцион по продаже валюты 29 марта, в ходе которого продал банкам 26,2 млн долл. США по средневзвешенному курсу 26,4241 грн/долл. После этого, в течение 5 месяцев, НБУ регулярно проводил аукционы по покупке валюты. С начала года в ходе таких аукционов регулятор пополнил золотовалютные резервы на 1,4 млрд долл.

По информации дилеров коммерческих банков, сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке продолжают снижаться, установившись к 16:00 на уровне 26,22/26,37 грн/долл., что на 59 копеек ниже уровня открытия торгов.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 26,0902 грн/долл., участники рынка заключили 429 сделок на сумму 217,13 млн долл.

Стоимость гривни к доллару с 10 августа планомерно снижается на 5-10 копеек ежедневно, преодолев отметку 25 грн/долл., после того как два месяца находилась в пределах 24,7-24,9 грн/долл.

Эксперты прогнозируют колебания курса гривни предстоящей осенью, допуская девальвацию до 27 грн/долл., в связи с выплатами по внешним долгам и закупками природного газа на фоне неясности перспектив продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Завтра, 1 сентября, Украине предстоит погашение процентов по еврооблигациям на 500 млн долл.

Исторический минимум курса был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 грн/долл.