В Украине вводят в обращение новую 1-гривневую монету (фото)

Национальный банк Украины с 1 сентября вводит в обращение памятную монету «20 лет денежной реформе в Украине» номиналом 1 гривня, посвященную 20-летию введению национальной валюты Украины - гривни.

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Как сообщается на сайте НБУ, монета номиналом 1 гривня изготовлена из алюминиевой бронзы, масса - 6,8 г, диаметр - 26 мм, тираж - 60 тысяч штук. В том числе 10 тысяч будет в наборе «Монеты Украины», 50 тысяч - в сувенирной упаковке.

По информации регулятора, эскиз монеты разработали художники Владимир Демьяненко, Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук, а также скульпторы Владимир Демьяненко и Анатолий Демьяненко.

Нацбанк отметил, что памятная монета является действительным платежным средством Украины по номинальной стоимости. Монету можно приобрести в пунктах продажи Национального банка Украины в регионах по цене 35 гривень.

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.