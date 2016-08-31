Гривня ускорила падение: за день потеряла 59 копеек

В среду, 31 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,22/26,37 грн/долл.

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Таким образом, национальная валюта за день по сравнению с уровнем открытия торгов снизилась на 59 копейки.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,22/29,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3950/0,3960 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0813 грн/долл. К этому часу участники рынка заключили 487 сделок на сумму 326,27 млн долл.