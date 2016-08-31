Нацбанк опустил официальную гривню ниже 26 за доллар и 29 за евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2608.1250 (31 августа – 2565.2241)

100 EUR – 2903.3648 (31 августа – 2864.8423)

10 RUR – 3.9969 (31 августа – 3.9521)

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Как сообщал УНИАН, а среду, 31 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,22/26,37 грн/долл. Таким образом, национальная валюта за день по сравнению с уровнем открытия торгов снизилась на 59 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,22/29,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3950/0,3960 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0813 грн/долл. К этому часу участники рынка заключили 487 сделок на сумму 326,27 млн долл.