Китай продолжает раскачивать валютные качели: снова укрепил курс юаня к доллару

Народный банк Китая в четверг, 1 сентября, укрепил курс юаня к доллару на 0,19%, передает ПРАЙМ.

Так, средний обменный курс юаня к доллару установлен на отметке 6,6784, что на 124 пункта меньше фиксинга среды, когда курс составил 6,6908.

Читайте такжеРезервы Китая в июне неожиданно выросли на $20 миллиардовКитайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1 доллар давали около 6 юаней.

В августе прошлого года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару, что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня.