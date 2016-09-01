Европейская счетная палата раскритиковала использование Молдавией финпомощи - СМИ

Европейская счетная палата, занимающаяся аудиторской проверкой бюджета ЕС и его учреждений, пришла к выводу, что многомиллионная финансовая поддержка Молдовы "имеет лишь ограниченный эффект" и в должной мере не способствует укреплению национальных государственных институтов. Такой вывод содержится в докладе, который пресс-служба ведомства опубликовала в четверг, 1 сентября, на своем сайте, передает DW.

По данным аудиторов, из всех государств - восточных соседей ЕС - Молдавия получает от Брюсселя наибольший объем финансовой помощи на душу населения. С 2007 года Кишиневу были перечислены порядка 782 млн евро.

Читайте такжеМолдова обвинила РФ в нарушении суверенитетаОднако недостаток политической воли руководства страны и проблемы с планированием и реализацией программ помощи существенно снизили эффективность последних, отмечает надзорный орган. В частности, эти программы зачастую "не очень хорошо координировались" с бюджетными инициативами, а "результаты не всегда были устойчивыми", подчеркивается в отчете. В этой связи счетная палата рекомендует в дальнейшем более тесно увязывать выделение средств с выполнением Кишиневом поставленных перед ним условий и предписаний.