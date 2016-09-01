Австралия выпустила новые 5 долларов с летающей птичкой (фото, видео)

Резервный банк Австралии представил новые пятидолларовые купюры. В банкнотах, поступивших в оборот 1 сентября, сделано два прозрачных окошка, одно из которых проходит от одного края до другого, сообщает Meduza.

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Кроме того, в банкнотах можно увидеть несколько анимированных деталей. Например, если поворачивать купюру перед глазами, можно увидеть австралийскую птицу — восточного шилоклювого медососа, машущего крыльями.

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В нижней части прозрачного окошка изображен Павильон федерации, здание в пригороде Сиднея, построенное в память о создании в 1901 году Австралийского Союза — объединения британских колоний. На Павильоне появляется цифра 5, которая поворачивается к зрителю то одной, то другой стороной в зависимости от направления движения купюры.