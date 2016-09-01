Остаток денег на счете Госказначейства в августе вырос в 2,2 раза

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 сентября 2016 года составил 23,763 млрд грн, что на 12,766 млрд грн, или в 2,2 раза, больше показателя на 1 августа текущего года, сообщается на сайте Госказначейства.

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Согласно сообщению, по сравнению с августом прошлого года остаток средств на едином казначейском счете в августе текущего года снизился в 1,9 раза, по сравнению с началом года - вырос в 2,6 раза.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2016 года составил 10,997 млрд грн, что на 6,999 млрд грн, или на 38,9%, меньше показателя на 1 июля текущего года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.