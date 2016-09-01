Гривня продолжает падать: потеряла еще 36 копеек

В четверг, 1 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,55/26,73 грн/долл.

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Таким образом, национальная валюта по сравнению с уровнем открытия торгов снизилась на 36 копеек.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6030/29,8010 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4070/0,4100 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,57 грн/долл. К этому часу участники рынка заключили 36 сделок на сумму 16,78 млн долл.