Экономика Канады пережила сильнейшее за 7 лет квартальное снижение

Экономика Канады сократилась второй квартал подряд до худшего за семь лет показателя, пострадав от падения экспорта и перебоев в добыче нефти из-за лесных пожаров в Альберте, хотя восстановление возможно уже в этом году.

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ВВП снизился до 1,6 процента в годовом выражении, сообщает Рейтер со ссылкой на статистическое ведомство страны.

Это несколько выше ожиданий рынка. Однако экономистов воодушевили другие опубликованные в среду цифры, указавшие, что в июне экономика возобновила рост, составивший 0,6 процента.

Банк Канады ожидает возобновления подъема ВВП в квартальном выражении в третьем квартале.