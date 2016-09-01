Кабмин внес изменения в бюджет Пенсионного фонда для повышения соцстандартов с 1 декабря

Кабинет министров перераспределил 61,2 млн грн от Министерства социальной политики в бюджет Пенсионного фонда на 2016 год, чтобы обеспечить запланированное с 1 декабря повышение социальный стандартов.

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Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 31 августа, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

«Правительство утвердило изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2016 год, внесенные во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 29 апреля 2016 № 330-р «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству социальной политики на 2016 год», согласно которому поступления по бюджетной программе КПКВК 2506080 уменьшено на 61 175,7 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Также указывается, что в поступлениях и расходах бюджета Пенсионного фонда Украины учтены 1,4 млн грн, предусмотренных Министерству социальной политики для компенсации отдельным работодателям, имеющим право на компенсацию из бюджета части расходов, связанных с уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

«Принятое постановление Кабинета министров будет способствовать обеспечению своевременной и в полном объеме выплаты пенсий и денежной помощи, реализации законодательных актов по улучшению пенсионного обеспечения граждан и организации работы пенсионной системы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство готово с 1 декабря текущего года повысить уровень социальных стандартов - зарплат и пенсий - в среднем на 10,3%.

Социальные стандарты в Украине с 1 мая выросли на 6%, как было предусмотрено в законе о госбюджете на 2016 год. Так, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос на 5% - с 1074 грн до 1130 грн, минимальная зарплата и прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличились на 5% - с 1378 грн до 1450 грн. С 1 декабря текущего года минимальная пенсия в Украине должна вырасти до 1247 грн, а минимальная зарплата – до 1600 грн.