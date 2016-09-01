Нацбанк сегодня продал $30 миллионов по курсу 26,63 за доллар
15:29, 01 сентября 2016Финансы
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Общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 47,4 млн долл., а средневзвешенный курс аукциона - 26,6304 грн/долл.
НБУ на валютном аукционе продал весь заявленный объем валюты / Фото УНИАН
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 1 сентбяря, продал банкам 30 млн долл., то есть весь заявленный объем валюты.
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Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 47,4 млн долл., а средневзвешенный курс аукциона - 26,6304 грн/долл.
По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 26,60/26,75 грн/долл.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 26,6406 грн/долл., участники рынка заключили 326 сделок на сумму 86,51 млн долл.
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