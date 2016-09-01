Нацбанк сегодня продал $30 миллионов по курсу 26,63 за доллар

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 1 сентбяря, продал банкам 30 млн долл., то есть весь заявленный объем валюты.

Читайте такжеВ Нацбанке объяснили, почему дешевеет гривня

Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 47,4 млн долл., а средневзвешенный курс аукциона - 26,6304 грн/долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 26,60/26,75 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 26,6406 грн/долл., участники рынка заключили 326 сделок на сумму 86,51 млн долл.