Поступления в госбюджет ниже плановых на 5,6% – Госказначейство

Поступления в государственный бюджет Украины за январь-август 2016 года по состоянию на 1 сентября составили 361,113 млрд грн, что на 5,6% ниже показателя, установленного в бюджетной росписи на указанный период.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, в августе госбюджет получил 59,81 млрд грн доходов, что на 6% меньше бюджетной росписи.

Налоговые поступления через налоговые органы за отчетный период оказались выше плана на 0,8% и составили 182,04 млрд грн, через таможенные органы – на 5,5%, до 145,52 млрд грн.

Поступления единого социального взноса, ставка которого была снижена с начала года почти в два раза, в августе составили 10,33 млрд грн, что на 29,3%, или на 4,28 млрд грн, ниже показателя августа-2015. В январе-августе поступления сократились на 18,4%, или 33,11 млрд грн, – до 83,58 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины за январь-июль 2016 года по состоянию на 1 августа составили 301,301 млрд грн, что на 4,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 287,924 млрд грн.