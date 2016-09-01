МВФ решит судьбу кредита для Украины во второй половине сентября

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд планирует в ближайшее время озвучить дату заседания Совета директоров по вопросу выделения нашей стране третьего кредитного транша в рамках одобренной год назад программы EFF и ожидает, что заседание пройдет во второй половине сентября. Об этом в ходе брифинга в Вашингтоне сказал глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

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«Мы максимально приблизились к согласованию Второго пересмотра программы и в ближайшее время озвучим дату заседания по Украине. Полагаю, это будет во второй половине сентября, - сказал Райс. - Речь идет об одном пересмотре программы, и объем кредитного транша, который может быть предоставлен, будет озвучен уже по итогам заседания Совета директоров».

Райс также подчеркнул, что на текущий момент Украина и МВФ обсуждают исключительно технические моменты, которые не несут каких-либо фундаментальных разногласий. «В этом нет ничего необычного, идут переговоры и мы максимально близки к согласованию позиций», - сказал Райс.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В прошлом году Украина получила по программе два транша в объемах 5 млрд долл. и 1,7 млрд долл.

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Осенью 2015 года Киев должен был пройти второй пересмотр программы и получить третий транш в размере 1,7 млрд долл., однако ситуацию осложнили проведенные в октябре выборы в местные советы, а затем серьезные политические споры вокруг налоговой реформы и формирования бюджета на 2016 год, и сотрудничество с МВФ было фактически заморожено. На начало 2016 года политическое противостояние ветвей власти в Украине усилилось.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала украинскую власть разрешить политическое противостояние и осуществить ряд срочных мер для преодоления коррупции, однако переговоры с Фондом были возобновлены лишь в конце апреля с приходом к власти нового правительства во главе с экс-спикером парламента Владимиром Гройсманом.

Летом стороны вернулись ко второму пересмотру программы сотрудничества и, по заверению украинских властей, согласовали все спорные моменты по меморандуму, включающему оценку реформ и задачи на будущее. Ожидалось, что меморандум будет подписан в начале июля, а в конце июля состоится заседание Совета директоров МВФ, по решению которого Украина могла бы получить третий кредитный транш. Его объем был также предметом обсуждения - от 1 до 1,7 млрд долл. Однако меморандум так и не был подписан, а заседание Совета директоров не состоялось.

В конце августа министр финансов Украины Александр Данилюк сказал в интервью Reuters, что Украина «очень близка» к получению третьего кредитного транша от МВФ. При этом он отметил, что страна не испытывает острой необходимости непосредственно в деньгах МВФ, но именно кредит от МВФ позволит Киеву получить 1 млрд долл. под гарантии правительства США, 600 миллионов евро макрофинансовой помощи Европейской Союза, а также кредит Всемирного банка в объеме 500 млн долл. на закупку газа для прохождения отопительного сезона.