НБУ в августе оштрафовал шесть банков

Национальный банк Украины в августе проверил девять банков по соблюдению законодательства в сфере финансового мониторинга, в результате чего к восьми из них были применены меры воздействия в виде шести письменных предупреждений и шести штрафов.

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Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, в основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства об общественных деятелях. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.

Кроме того, НБУ зафиксировал нарушения отдельных требований относительно идентификации клиентов и неполное выявление банками финопераций, подлежащих финмониторингу.

НБУ также напомнил, что один из банков был выведен с рынка из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга.

Справка УНИАН. Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности» Национальный банк Украины имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе в случае, если установлено систематическое нарушение банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.