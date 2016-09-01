МВФ призывает Украину и Россию найти компромисс по "долгу Януковича"

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд в очередной раз призывает Киев и Москву найти компромисс в вопросе долга экс-президента Украины Виктора Януковича в размере 3 млрд долл., который был признан государственным, но попал под действие моратория на долговые выплаты.

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Об этом заявил глава департамента внешних связей Фонда Джерри Райс, подчеркнув при этом, что МВФ не был и не будет стороной переговорного процесса.

«Нас проинформировали о ходе переговорного процесса по долгу. Но мы не были частью и сейчас не участвует в самом обсуждении (долгового спора – УНИАН)», – сказал Райс.

Как сообщал УНИАН, долг экс-президента Януковича был оформлен в декабре 2013 года в виде выпуска евробондов на 3 млрд долл. с погашением в декабре 2015 года. В марте 2015 года Украина начала процесс реструктуризации части долга, включив российский долг в периметр долговой операции. Условия реструктуризации были одобрены МВФ. В ноябре 2015 года Украина завершила процесс реструктуризации, выпустив новые облигации и государственные деривативы. Россия отказалась от обмена бумаг, требуя лучших условий долговой операции, чем были предоставлены другим кредиторам.

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В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

В то же время, в декабре 2015 года МВФ признал российский долг государственным для Украины, но одновременно смягчил свою политику кредитования стран с неоплаченным государственным долгом.

В феврале 2016 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском к Украине, требуя выплаты долга. По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. Вместе с тем, эксперты считают, что это рассмотрение не угрожает особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для моментальной выплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.