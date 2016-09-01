Гривня за день снизилась на 23 копейки – до 26,70 за доллар

В четверг, 1 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,70 грн/долл.

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Таким образом, национальная валюта за день по сравнению с уровнем открытия торгов снизилась на 23 копейки.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6270/29,7380 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4040/0,4060 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6159 грн/долл. К этому часу участники рынка заключили 524 сделки на сумму 269,25 млн долл.