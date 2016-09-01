Строящие Керченский мост фирмы друзей Путина попали под санкции США

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обновило списки физических и юридических лиц, которым запрещается посещать Соединенные Штаты и вести бизнес с американскими компаниями или гражданами. Ограничительные меры также предусматривают недопущение попыток уклонения от пребывания в санкционном режиме.

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Так, в санкционные списки SDN (персональные санкции) и SSI (отраслевые санкции) внесены еще 17 человек и 20 компаний соответственно, в частности, компании-подрядчики по строительству Керченского моста - "Мостотрест" и "СГМ-мост", а также чиновники и представители силовых структур из временно оккупированного Крыма, представители боевиков на Донбассе.

Также в список внесен заказчик строительства Керченского моста - Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Тамань") и организация, готовившая проект сооружения моста, - АО “Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург”.

Кроме них в список попали "Объединенные машиностроительные заводы"; "Газпром-медиа холдинг", "Газпром-капитал", "Газпром-инвест", дочерние компании Банка Москвы, "Уралмашзавод", центр судоремонта "Звездочка", "Главгосэкспертиза", "Совфрахт" и другие.

Против физических лиц санкции введены в отношении Анны Анюхиной, Эдуарда Басурина, Светланы Бородулиной, Валентина Демидова, Заура Исмаилова, Ирины Кивико, Владимира Кононова, Евгения Мануилова, Георгия Мурадова, Михаила Назарова, Виктора Палагина, Дмитрия Полонского, Олега Шаповалова, Михаила Шеремета, Александра Шубина, Андрея Васюты и Виктора Яценко.