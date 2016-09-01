Нацбанк снова значительно опустил официальный курс гривни
Официальный курс НБУ на 2 сентября: 100 USD – 2661.5934 грн; 100 EUR – 2966.6120 грн; 10 RUR – 4.0787 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2661.5934 (1 сентября – 2608.1250)
100 EUR – 2966.6120 (1 сентября – 2903.3648)
10 RUR – 4.0787 (1 сентября – 3.9969)
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Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,70 грн/долл. Таким образом, национальная валюта за день по сравнению с уровнем открытия торгов снизилась на 23 копейки.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6270/29,7380 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4040/0,4060 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6159 грн/долл. К этому часу участники рынка заключили 524 сделки на сумму 269,25 млн долл.